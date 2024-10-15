Михаил Ведерников встретился с новым сенатором от региона Натальей Мельниковой

21:02, 15 октября 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с Натальей Мельниковой, которая сегодня решением депутатов Псковского областного Собрания на 37-й сессии наделена полномочиями сенатора от Псковской области. На встрече с главой региона присутствовал и председатель областного Собрания Александр Котов, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Напомним, что кандидатуру Натальи Мельниковой для рассмотрения на пост сенатора внёс председатель Собрания Александр Котов. Кроме того, президиум регионального политсовета «Единой России» направил кандидатуру на согласование президиума генсовета партии.

Наталья Мельникова сменила на посту Андрея Турчака. Учитывая предыдущий опыт работы в региональном отделении СФР, Михаил Ведерников предложил Наталье Мельниковой курировать вопросы социальной сферы.

Наталья Мельникова выразила признательность за оказанное доверие и поддержку. «С одной стороны, быть сенатором – это большая честь, но с другой – это большая ответственность», – отметила она, пообещав приложить все усилия, чтобы использовать свой опыт на благо Псковской области.

Напомним, второй сенатор от Псковской области Алексей Наумец отвечает за правоохранительный блок, вопросы безопасности и поддержки участников специальной военной операции, их семей.