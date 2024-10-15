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Общество

Пскович стал суперфиналистом фестиваля молодых поэтов «Мцыри»

Псковскую область на фестивале «Мцыри» представил поэт Иван Демаков, который после успешного выступления в финале стал суперфиналистом конкурса. По итогам суперфинала Иван Демаков награждён специальным призом «Коллегии ценителей», сообщается на официальном сайте Псковского регионального отделения Союза писателей России.

Отметим, что фестиваль «Мцыри» проводится ассоциацией «Русское литературное общество» с 2004 года и является старейшим и самым авторитетным действующим фестивалем молодых поэтов.

В фестивале участвовали 60 молодых поэтов – победители региональных оборочных туров, которые съехались в Москву для участия в финальных мероприятиях фестиваля. В программе фестиваля – литературные встречи, мастер-классы, финальные выступления и суперфинал.

Отметим, Ивану Демакову 20 лет. С 2011 по 2018 год он обучался в Псковском лицее экономики и основ предпринимательства № 10, с 2018 по 2022 год – в лицее «Развитие». В настоящее время студент третьго курса института ФГБУ НМИЦ имени В. А. Алмазова. Путёвку на «Мцыри» молодой поэт получил по итогам фестиваля исторической поэзии «Словенское поле», прошедшего в Пскове и Изборске в июле 2024 года.

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