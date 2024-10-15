День призывника прошёл в Острове

22:52, 15 октября 2024, ПАИ

Посвящённое Дню призывника мероприятие состоялось в Островском центре культуре «Юбилейный» сегодня, 15 октября. Будущих защитников Отечества пришли поддержать их учителя, наставники, одноклассники и друзья. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своём телеграм-канале.

С приветственным словом к ребятам обратились почётные гости. Первым выступил председатель Совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Вячеслав Коев. Он подчеркнул, что служба в армии – это школа для формирования лучших человеческих качеств, таких как патриотизм, дисциплинированность, умение находить правильный выход из сложных ситуаций.

Военный комиссар по городу Острову, Островскому, Палкинскому и Пыталовскому районам Алексей Долженко подчеркнул, что служба в рядах вооружённых сил – это почётная обязанность каждого настоящего мужчины, священный долг перед своей Родиной. Алексей Долженко вместе с Вячеславом Коевым вручили на память завтрашним военнослужащим экземпляры сборника местного поэта, ветерана вооружённых сил Геннадия Смирнова.

С благословением на ратный труд обратился к островским призывникам священнослужитель отец Фёдор, настоятель храма Бориса и Глеба. Молодым людям он вручил по нательному крестику и иконке. Солисты центра культуры «Юбилейный» порадовали ребят своим творчеством.