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Общество

Более 400 участников из семи стран: международный научно-образовательный форум пройдёт в Пскове

Международный форум «Постсоветское пространство в исторической ретроспективе: интеграционные и дезинтеграционные процессы» пройдёт на площадке ПсковГУ с 16 по 18 октября. Участниками мероприятия станут более 400 учёных, преподавателей вузов, представителей органов власти, общественных деятелей и других заинтересованных лиц из России, Республики Беларусь, Армении, Киргизии, Молдовы, Узбекистана, Ирана. Об этом ПАИ сообщили в ПсковГУ.

Фото: организаторы

Форум посвящён 25-летию со дня подписания договора между Россией и Белоруссией о создании Союзного государства. Мероприятие организовано при поддержке фонда «История Отечества».

Программой форума запланировано проведение международной научно-практической конференции «Интеграционные и дезинтеграционные процессы на постсоветском пространстве: историко-политическое измерение». Работа площадки будет посвящена интеграционным процессам в экономической и политической сферах на постсоветском пространстве в исторической ретроспективе, истории становления и развития интеграционных объединений и институтов на территории бывшего СССР, безопасности информационного пространства государств СНГ и другим вопросам. Её участниками станут более 250 исследователей, преподавателей, представителей власти и общественных организаций.

Кроме того, в рамках мероприятий состоится молодёжный круглый стол научно-исследовательской лаборатории «Центр комплексного изучения проблем региональной безопаности», круглый стол «Взаимоотношения России со странами СНГ и Прибалтики: основные проблемы и пути их решения», заседание молодёжного дискуссионного клуба «Россия и страны постсоветского пространства: основные тренды современных отношений» и молодёжный фестиваль визуализации «Мы вместе!».

Партнёры форума – Витебский государственный университет имени П. М. Машерова, Ассоциация внешнеполитических исследований имени А. А. Громыко, Российское историческое общество, Псковское региональное отделение Русского географического общества.

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