Самые вредные супы назвала гастроэнтеролог

07:41, 16 октября 2024, ПАИ

Какие супы наиболее вредны для организма, назвала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова. Об этом пишет РИА Новости.

Самым вредным супом она назвала солянку из-за повышенного содержания в ней жира и соли. «Также мясные супы: наваристые бульоны с заправкой из большого количества масла вызывают тяжесть в желудке», – рассказала специалист.

Также к вредным супам относится грибной. Он может привести к вздутию и метеоризму, поэтому противопоказан людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также детям. Также не следует злоупотреблять гороховым супом. Его обычно готовят с копченостями, которые делают его калорийным и тяжелым. Он может вызвать расстройство ЖКТ, пояснила Людмила Сухорукова.