Раскрыта польза раннего отхода ко сну

10:40, 16 октября 2024, ПАИ

У детей, которые ложатся спать раньше 21:30, кишечник выглядит здоровее, чем у тех, кто ложится спать позже, выяснили учёные, пишет «Московский комсомолец».

Состав микробов в кишечнике играет важную роль в регуляции сна. Учёные провели исследование и выяснили, что у детей, которые ложатся спать до 21:30, больше полезных микробов в кишечнике. Результаты подтверждают идею о том, что кишечник и мозг связаны импульсами и изменения в одном органе влияют на другой.

Помимо этого, учёные выяснили, что у людей с болезнью Паркинсона и нарушениями сна также наблюдаются изменения в работе кишечника.