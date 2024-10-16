Законопроект об ограничениях в выдаче ипотеки поможет снизить закредитованность граждан – глава Ассоциации банков России

14:29, 16 октября 2024, ПАИ

Потенциальный законопроект о количественных ограничениях в выдаче ипотечных кредитов банками может поспособствовать снижению закредитованности граждан. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на главу Ассоциации банков России Анатолия Козлачкова.

Законопроект, по мнению Козлачкова, поможет не только сократить разрыв в ценах на первичном и вторичном рынках жилья, но и не допустит принятия банками избыточных рисков.

Специалист считает, что перед внедрением законопроекта стоит провести оценку уже введённых мер. «Например, как на рынок влияет льготная ипотека, как действуют стандарты ипотечного кредитования и макропруденциальные лимиты по займам, которые ужесточили в 2023 году. Влияет и высокая ключевая ставка», – отметил эксперт.

Нововведения нужны для того, чтобы Банк России мог использовать более разнообразные механизмы несмотря на то, что закон и так даёт ему право устанавливать прямые и количественные ограничения при выдаче кредитов гражданам, уточнил Анатолий Козлачков.