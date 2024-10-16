Стало известно, как потребление кофе влияет на развитие болезни Альцгеймера
Кофе снижает риск развития болезни Альцгеймера почти в 2,5 раза, пишет «Газета.ru».
Учёные французского университета Лилля установили, что употребление кофеина снижает риск развития болезни Альцгеймера.
Специалисты изучили данные о состоянии здоровья пациентов старше 70 лет с лёгкими когнитивными нарушениями или на начальной стадии развития болезни. Участников разделили на две группы по потреблению кофе. Результаты исследования показали, что у людей, которые меньше пили кофе, риск ухудшения памяти и развития болезни значительно увеличился. Вероятность оказалась почти в 2,5 раза выше, чем у второй группы.
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