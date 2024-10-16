Стало известно, как потребление кофе влияет на развитие болезни Альцгеймера

12:25, 16 октября 2024, ПАИ

Кофе снижает риск развития болезни Альцгеймера почти в 2,5 раза, пишет «Газета.ru».

Учёные французского университета Лилля установили, что употребление кофеина снижает риск развития болезни Альцгеймера.

Специалисты изучили данные о состоянии здоровья пациентов старше 70 лет с лёгкими когнитивными нарушениями или на начальной стадии развития болезни. Участников разделили на две группы по потреблению кофе. Результаты исследования показали, что у людей, которые меньше пили кофе, риск ухудшения памяти и развития болезни значительно увеличился. Вероятность оказалась почти в 2,5 раза выше, чем у второй группы.