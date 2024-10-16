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Экономика

Цены на сливочное масло в России выросли почти на 18%

Рост цен на сливочное масло в России с начала года составил 17,96%, а розничные цены за август и сентябрь текущего года возросли на 7,98%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Цены на сливочное масло в России выросли почти на 18%. Фото сгенерировано нейросетью

Согласно данным Росстата, в первую неделю октября сливочное масло выросло в цене ещё на 1,6%, что может послужить причиной вмешательства государства в процесс ценообразования. Отметим, что такое право возникает при росте цен на 10% и более в течение 60 дней подряд. Исключением является только сезонный фактор.

В Госдуме полагают, что рост продолжится и в октябре. «На этот случай правительством был предусмотрен механизм стабилизации цены, который должен быть оперативно применён, поскольку масло – популярный и востребованный у россиян продукт», – отметил вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов.

Добавим, что согласно данным Псковстата, цены на сливочное масло в Псковской области выросли на 1,23% с 30 сентября по 7 октября. Также были названы пять самых подорожавших продуктов в регионе за аналогичный период.

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