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21 команда оставила предварительные заявки на участие в Кубке Пскова по футзалу

21 команда оставила предварительные заявки на участие в Кубке Пскова по футзалу, который стартует 3 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации футбола Пскова.

Фото: Федерация футбола Пскова

В прошлом году в соревнованиях приняли участие 18 команд. Участниками грядущего розыгрыша станут также победители зачётов «Золотой кубок» и «Серебряный кубок» прошлого сезона «Интер» и «Стрела», а также вице-обладатели трофеев Motor Oil и «Чио-Чио».

Предварительные заявки на участие в турнире можно оставлять по телефону 8-911-359-11-20.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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