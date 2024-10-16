21 команда оставила предварительные заявки на участие в Кубке Пскова по футзалу
21 команда оставила предварительные заявки на участие в Кубке Пскова по футзалу, который стартует 3 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации футбола Пскова.
В прошлом году в соревнованиях приняли участие 18 команд. Участниками грядущего розыгрыша станут также победители зачётов «Золотой кубок» и «Серебряный кубок» прошлого сезона «Интер» и «Стрела», а также вице-обладатели трофеев Motor Oil и «Чио-Чио».
Предварительные заявки на участие в турнире можно оставлять по телефону 8-911-359-11-20.
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