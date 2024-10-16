Любопытные факты об океане рассказали псковичам

22:36, 16 октября 2024, ПАИ

Лекцию «Загадки мирового океана» организовали в Псковской областной универсальной библиотеке имени В. Я. Курбатова. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Спикером выступила кандидат географических наук, доцент кафедры географии Псковского государственного университета, представитель Псковского регионального отделения РГО Наталья Теренина.

Участники посмотрели 20-минутный образовательный фильм «Любопытные факты об океанах», узнали про самую длинную выловленную человеком рыбу длиной в 30 метров, коралловый остров – государство Тувалу и почему он идёт ко дну, а также про медузу в полсантиметра, являющейся одним из возможных ключей для решения проблемы онкологии.