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Запечённая тыква и кнели из судака и щуки: полезные рецепты для псковичей

Всемирный день здоровья отметило Управление Роспотребнадзора по Псковской области. В его честь ведомство совместно с псковским поваром Михаилом Пасько решило поделиться рецептами полезных блюд. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

Первое блюдо, за которое взялся кулинарный мастер, – запечённая тыква с сыром и брусничным соусом. В то время, пока готовилась еда, представители Роспотребнадзора дали комментарии о пользе того или иного продукта.

«При употреблении сыра главное – это умеренность. 20-50 граммов этого продукта в день будет достаточно, чтобы получить от него пользу», – объяснила заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Псковской области Надежда Шаманская.

После того как была порезана тыква, сделали соус из брусники. Вторым приготовленным блюдом стали рыбные кнели из щуки и судака, выловленных в Псковском озере.

«Мы будем использовать речную рыбу. Чем она для нас интересна? В ней содержится очень много легкоусвояемого белка», – подчеркнула Надежда Шаманская.

Но перед приготовлением рыбы нужно сделать овощной гарнир из моркови и цукини, объяснил повар Михаил Пасько.

«В рецепте использовался цукини, однако можно взять и кабачок. Кабачки характеризуются высоким содержанием витамина В1 и В2. При употреблении 100 граммов этого продукта будет покрыта на 17% суточная потребность человека в витамине С», – обратила внимание Надежда Шаманская.

Для приготовления кнели филе судака и щуки нужно нарезать, сделать из него фарш, а затем добавить сливки жирностью 10-20%, пояснил Михаил Пасько. Фарш превращается в кнели, которые варятся в кипящей воде, а слегка отваренные овощи обжариваются на сковороде, добавил он.

Оба блюда в Псковской области можно приготовить на основе местных продуктов за 30 минут.

Добавим, что кроме мастер-класса вместе с Михаилом Пасько Управление Роспотребнадзора по Псковской области провело викторину, посвященную Всемирному дню здорового питания, и различные игры в детских садах и школах.

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