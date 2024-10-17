Ремонт улицы Гремячей в Пскове завершится к 1 ноября

08:36, 17 октября 2024, ПАИ

Ремонт улицы Гремячей в Пскове завершится к 1 ноября. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«Ремонт улицы Гремячей завершится через две недели, но уже сейчас дорога соответствует нормативам, а к 1 ноября – и требованиям безопасности. Вскоре здесь появятся разметка, барьерное ограждение и искусственные дорожные неровности», – отметил Борис Елкин.

Эта улица – короткий путь между двумя микрорайонами, поэтому пользуется популярностью у автомобилистов. А еще она привлекает туристов, так как ведет к важному объекту культурного наследия – Гремячей башне, подчеркнул глава города.

Живописная дорога в историческом центре Пскова приведена в порядок, добавил Борис Елкин.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников 16 октября в рамках рабочего выезда проконтролировал ремонт улицы.