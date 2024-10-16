Михаил Ведерников проконтролировал ремонт улицы Гремячей в Пскове

12:27, 16 октября 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава Пскова Борис Елкин проконтролировали ремонт улицы Гремячей в Пскове. Об этом с рабочего выезда главы региона в среду, 16 октября, сообщает корреспондент ПАИ.

В настоящий момент работы выполнены на 95%. Подрядчик уже сделал фрезерование асфальта, уложил выравнивающий слой, отремонтировал съезды, мост через ручей Колокольничий, заменил люки, укрепил обочины и выполнил другие работы.

«У нас получается сама улица Гремячая от Герцена и до конца и плюс ещё Аллейный переулок, чтобы выехать. По поводу моста и обращений было много, поэтому решили, что надо сделать. Кажется, будто это частный сектор, но сюда много туристов к Гремячей башне приезжает, и, конечно, другой момент, как бы местные жители не очень этого хотели, это транзит между двумя районами города и здесь достаточно интенсивное движение», – отметил Борис Елкин и добавил, что в рамках ремонта будут также установлены искусственные дорожные неровности и барьеры.

Завершить ремонт улицы планируется до 1 ноября.

Напомним, что ранее в Пскове вводили режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения моста.