Приём граждан проведут в Пскове сотрудники аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка

09:35, 17 октября 2024, ПАИ

Приём псковичей сотрудниками аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка пройдёт в Пскове. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Советники будут работать с обращениями, связанными с оказанием поддержки семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, восстановлением в родительских правах и снятием ограничений, сложностями во взаимодействии с представителями органов опеки и социальной защиты и другими вопросами.

Приём состоится 22 октября с 9:00 до 11:00 на улице Некрасова, 23 (кабинет 108) в Пскове.

Записаться нужно через обращение на почте visp@oprf.ru. В письме нужно указать ФИО, адрес проживания, кратко изложить суть проблемы, а также какая помощь требуется.