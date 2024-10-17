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Общество

Жителям Псковской области напомнили о необходимости вовремя платить за вывоз мусора

Жителям Псковской области напомнили о необходимости вовремя платить за вывоз мусора из дворов. Об этом ПАИ сообщили в компании-операторе ООО «Экогрупп».

Фото: ПАИ

«Своевременная оплата является важнейшим фактором качественного и бесперебойного предоставления услуги по вывозу отходов. Стопроцентная собираемость платежей является основным условием стабильного функционирования системы обращения с ТКО. Поэтому вовремя произведённая оплата услуги выгодна прежде всего самим потребителям», – обратила внимание руководитель отдела по работе с физическими лицами ООО «Экогрупп» Елена Сидорова.

Задолженности по коммунальным платежам приводят к трудностям как для граждан, так и для самой компании. Нарушение сроков оплаты приводит к образованию задолженностей, что может привести к начислению пени, обращению в суд, запрету на выезд за границу, на совершение любых сделок с недвижимостью и даже аресту имущества и счетов.

Недополучение средств, вызванное задержкой оплаты от потребителей, может привести к ухудшению качества оказания услуги по вывозу отходов, что в свою очередь не позволяет закупать в нужном количестве топливо и запчасти, выплачивать своевременно заработную плату, а также препятствует полноценному функционированию не только компании, но и организаций, связанных с осуществлением деятельности по обращению с ТКО.

Большинство граждан исправно платит за оказание коммунальной услуги. Однако некоторые из потребителей по разным причинам становятся должниками перед региональным оператором.

ООО «Экогрупп» просит обратить внимание на поступающие платёжные документы за услугу «Обращение с ТКО» и своевременно их оплачивать. В случае отсутствия платёжного документа, а также по вопросам, касающимся начисления платы за услугу по обращению с ТКО, можно обратиться на горячую линию ООО «Экогрупп» по телефонам (8 8112) 20-14-31, (8 8112) 20-14-32, по адресу электронной почты ecogrupp@pkspskov.ru или в офисы обслуживания потребителей:

– 180004, Псков, улица Металлистов, 18 (третий этаж);

– 182104, Великие Луки, Речной проезд, 4а.

Оплатить можно в офисах и онлайн-приложениях коммерческих банков, в отделениях АО «Почта России». Псковичей просят вносить плату за услугу «Обращение с ТКО» до 10 числа каждого месяца.

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Жителям Псковской области напомнили о необходимости вовремя платить за вывоз мусора

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