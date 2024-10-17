Имя нового депутата Псковского областного Собрания единороссы назовут до конца октября

11:23, 17 октября 2024, ПАИ

Вакантный мандат депутата Псковского областного Собрания, появившийся в законодательном органе 16 октября в связи с досрочным сложением полномочий Натальей Мельниковой, будет замещён одним из кандидатов, участвовавших в парламентских выборах 2021 года в составе единого списка партии «Единая Россия». Имя нового депутата может стать известно уже к очередной октябрьской сессии, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного Собрания.

«На процедуру согласований кандидатуры закон отводит 14 дней, за это время в региональном отделении партии должны пройти консультации с возможными претендентами на мандат. Как и в случае с назначением сенатора, сначала решение примет президиум регионального политсовета, затем кандидатура должна пройти этап согласования с вышестоящим органом партии – президиумом Генерального совета. После обсуждения парламентская фракция депутатов от «Единой России» внесёт проект постановления в Псковское областное Собрание депутатов для принятия на сессии решения о замещении вакантного депутатского мандата», – рассказал об этапах предстоящей процедуры председатель областного Собрания Александр Котов.

Спикер высказал предположение, что консультации в региональном отделении партии пройдут оперативно. «Сроки будут зависеть от того, насколько быстро мы сможем получить решение президиума Генерального совета». Не исключено, что вопрос попадёт в повестку уже октябрьской сессии», – уточнил Александр Котов.

Приоритетное право на получение вакантного мандата имеют кандидаты из региональных групп партийного списка, набравших наибольший процент в поддержку «Единой России» по итогам парламентских выборов.

Напомним, 15 октября депутаты областного Собрания наделили Наталью Мельникову полномочиями сенатора, представляющего псковский парламент в Совете Федерации.