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Общество

Региональный форум «Родные-любимые» стартовал в Пскове

Региональный форум семейного сообщества «Родные-любимые» стартовал в Пскове в четверг, 17 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

«В прошлом году форум вошёл в лучшую подборку мероприятий, посвящённых семье, по линии Росмолодёжи. Это очень почётно для нас. Я уверен, что в этом году форум станет ещё лучше благодаря вашему участию, вашей активной вовлеченности во все мероприятия, которые организаторы подготовили для вас», – подчеркнул врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев.

Также участников форума поприветствовала руководитель Псковского регионального отделения «Движения первых» Мария Тучак. «Для нас самое главное, когда родители не просто поддерживают «Движение первых», но и принимают участие с ними в мероприятиях вместе. И сегодняшнее мероприятие – отличный этому пример. Эти площадки помогут вам лучше понять себя, лучше понять своих близких и ответить на самые сложные вопросы в своей жизни. Желаем вам успехов и надеемся, что площадка форума станет не только площадкой для новых знаний, но и для обретения новых знакомств и, конечно же, обмена опытом», – отметила она.

Добавим, что мероприятие проходит с участием «Движения первых» и приурочено к Году семьи в рамках президентского нацпроекта «Демография».

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