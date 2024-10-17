После консервации вокруг фонтана на Четырёх углах в Пскове появится забор

13:15, 17 октября 2024, ПАИ

На следующей неделе в Пскове начнутся работы по консервации фонтана на Четырёх углах. Об этом ПАИ сообщил директор службы благоустройства города Денис Васильев.

«21 октября сотрудники службы благоустройства Пскова проведут слив воды из трубопровода и чаши фонтана. Затем будет продувка фонтанных форсунок и демонтаж фонтанной установки, демонтаж акустических систем, проекторной и лазерной установки, подготовка системы вентиляции и отопления. Будет проведена очистка чаши фонтана и технического помещения», – перечислил Денис Васильев.

Затем над рабочей частью фонтана разложат защитное, антивандальное покрытие, сверху фонтан накроют специальным материалом, который защитит систему от осадков. Кроме того, вокруг фонтана появится небольшой забор.

Дата начала нового сезона будет зависеть от погоды. «Ориентировочно это будет в мае», – уточнил Денис Васильев.

Напомним, 18 и 19 октября у фонтана можно будет последний раз в этом сезоне наблюдать световое и лазерное шоу.