Псковские таможенники изъяли у водителя статуэтку за несколько миллионов рублей

14:14, 17 октября 2024, ПАИ

Сотрудники таможенного поста МАПП «Убылинка» на границе Псковской области и Латвии обнаружили в кабине грузового автомобиля незадекларированную скульптуру чёрной пантеры стоимостью в несколько миллионов рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Водитель транспортного средства международной перевозки, въезжая в Россию, пассажирскую таможенную декларацию на перемещаемый им товар не подавал.

«Статуэтку животного на подставке со вставками из металла сотрудники таможни изъяли и направили специалистам для изучения. По заключению эксперта, скульптура из камня чёрного цвета в стиле арт-деко, изображающая шагающую пантеру, создана во Франции в период 1930-1939 годов. Автором скульптуры является Морис Прост. Изготовлена пантера в литейной мастерской Susse Freres», - рассказал начальник таможенного поста Кайрат Нуржанов.

Рыночная стоимость скульптуры превышает 2,2 млн рублей.

В отношении гражданина России возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию).