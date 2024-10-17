Петербуржец обворовал псковского пенсионера на десять тысяч долларов

15:20, 17 октября 2024, ПАИ

Житель Санкт-Петербурга подозревается в краже десяти тысяч долларов у мужчины из Стругокрасненского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, у пожилого жителя Стругокрасненского района из квартиры похитили десять тысяч долларов США. Инцидент произошёл в октябре.

Заметив пропажу, мужчина обратился в правоохранительные органы. Полицейские оперативно провели разыскные мероприятия и установили подозреваемого – им оказался 21-летний житель Санкт-Петербурга. Он признал свою вину.

По данным следствия, молодой человек приехал в гости к семье пенсионера. Воспользовавшись удобным моментом, он украл валюту, которая лежала в укромном месте. Полицейские задержали молодого человека, когда тот садился на поезд до Санкт-Петербурга. Похищенные деньги были при нём.

На данный момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Это правонарушение может повлечь за собой лишение свободы сроком до шести лет. Проводится расследование.