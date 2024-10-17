Музей-заповедник «Михайловское» открывает выставку в Татарстане

15:58, 17 октября 2024, ПАИ

Государственный музей-заповедник «Михайловское» завтра, 18 октября, открывает в Елабуге в Татарстане выставку, подготовленную к 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Художественная экспозиция, которая называется «Пушкин в Михайловском», уже сейчас развёрнута в Елабужском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике. Она включает в себя 46 произведений живописи, 22 графических листа и два великолепных образца скульптуры из фондов Пушкинского заповедника.

В «Михайловском» отметили, что на выставке представлены работы художников, представляющих разные школы российского и советского изобразительного искусства; более того – это взгляд на историю псковских пушкинских мест глазами авторов разных поколений, своего рода летопись псковских пушкинских мест с конца второй половины прошлого столетия до наших дней.

Планируется, что выставка «Пушкин в Михайловском» в Елабуге будет открыта для посетителей до 25 ноября.