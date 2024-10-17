Пять псковичей лишились аккаунтов на «Госуслугах» из-за мошенников

16:42, 17 октября 2024, ПАИ

Доступ к личным кабинетам пятерых псковичей на сайте «Госуслуги» получили мошенники обманным путём, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По словам потерпевших, 15-16 октября им звонили неизвестные люди. Злоумышленники представлялись сотрудниками страховых компаний и сотовых операторов. Под предлогами замены медицинских полисов и продления договоров сотовой связи они незаконно получили доступ к личным кабинетам пользователей и заблокировали их учётные записи на «Госуслугах».

Возбуждены уголовные дела. В ходе расследования уточняются все обстоятельства произошедшего. По имеющейся информации, пострадавшие, большинство из которых – пенсионеры, сообщили злоумышленникам свои персональные данные и коды из SMS-сообщений.