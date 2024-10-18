Кто не работает, тот не ест: в Китае домашние животные зарабатывают себе на корм

16:38, 17 октября 2024, ПАИ

Владельцы домашних животных в Китае начали устраивать своих питомцев на работу: кошек – в «котокафе», а собак – в «пёсокафе». Об этом сообщает РБК со ссылкой на CNN.

Жители Китая признаются, что в жаркий период в квартире приходится включать кондиционер, чтобы питомец чувствовал себя комфортно. А если он находится на работе, то пользоваться кондиционером не нужно, а значит, хозяева пушистых друзей экономят на электроэнергии.

Кафе с домашними животными – норма в Китае. Владельцы заведений нанимают четвероногих сотрудников, ведь возможность пообщаться с животными делает место более привлекательным для посещения. Вход в кафе подобного рода стоит от 400 до 800 рублей с человека.

Без плюшек не обошлись и братья наши меньшие. Рабочий день зверей состоит из общения с сородичами и добрыми посетителями кафе, а в конце смены питомец получает заработную плату.

«Мы предлагаем корм на день и 30-процентную скидку для друзей владельцев питомцев!» – написала владелица одного из таких кафе в Китае.

Россия не отстаёт от китайских трендов. В январе нынешнего года в Зеленоградске был обнаружен трудоустроенный кот.