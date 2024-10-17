В Псковской епархии торжественно отметили 30-летие возрождения духовного образования

19:59, 17 октября 2024, ПАИ

Праздничные богослужения в честь 30-летия возрождения духовного образования в Псковской епархии прошли в Свято-Троицком кафедральном соборе сегодня, 17 октября, в день памяти священномученика Евсевия Лаодикийского – святого покровителя митрополита Евсевия (Саввина). Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Божественную литургию совершил митрополит Псковский и Порховский Матфей. Ему сослужили епископ Златоустовский и Саткинский Пётр, секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова иеромонах Алексий (Годлевский), наместник Свято-Благовещенской Никандровой пустыни архимандрит Спиридон (Иващенко), клирик Санкт-Петербургской митрополии протоиерей Роман Гуцу (ректор Псковского духовного училища в 1994–2001 годах) и другие.

Песнопения литургии исполнили архиерейский хор под управлением Марии Быковой и хор выпускниц Псковского духовного училища под управлением Татианы Зимарской.

По окончании литургии совершено славление священномученику Евсевию Лаодикийскому. По завершении славления митрополит Матфей поприветствовал владыку Евсевия, возглавлявшего Псковскую кафедру с 1993 по 2018 год, поздравил его с днём тезоименитства и преподнёс в дар образ Пресвятой Богородицы «Тихвинская». Затем митрополит Евсевий обратился ко всем собравшимся с ответным словом.