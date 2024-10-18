Мост через Черёху досрочно отремонтирован в Псковском районе

09:15, 18 октября 2024, ПАИ

Досрочно завершён капитальный ремонт моста через реку Черёху в Псковском районе по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщил в своём телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Мост протяженностью 98,9 погонных метра расположен в Псковском районе. Дорога связывает между собой три района области ― Псковский, Порховский и Палкинский, обеспечивая выезд на трассы федерального значения ― Р-23 и Р-56.

В ходе капремонта специалисты выполнили целый комплекс работ. Подрядчик полностью обновил конструкцию сооружения, которая включала монтаж пролётного строения и гидроизоляцию мостового полотна, устройство выравнивающего слоя из бетона и два слоя асфальтобетонного покрытия.

Также заменены элементы водоотвода, выполнено устройство регуляционных и очистных сооружений, лестничных сходов, укреплены автодорожные подходы.

На эти цели из федерального и областного бюджетов было выделено более 540 млн рублей.

Мост уже введён в эксплуатацию.