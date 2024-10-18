Суд отклонил апелляцию печерянина, похитившего женщину

11:32, 18 октября 2024, ПАИ

Псковский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу печерянина, похитившего женщину. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе суда.

Ранее Печорский районный суд признал мужчину виновным по пункту «в» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение с применением насилия, опасного для здоровья, с угрозой применения насилия, опасного для жизни). Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда.

Однако адвокат мужчины подал апелляционную жалобу, в которой выразил несогласие с приговором суда, указав, что обвинение основано на предположениях, а выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, пришёл к выводу, что они не содержат достаточных оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Приговор суда оставлен без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения.