В Петербурге автобус с пассажирами провалился в яму с кипятком
Автобус с пассажирами провалился под землю в яму с кипятком недалеко от станции метро «Автово» в Санкт-Петербурге, пишет «Фонтанка».
Автобус застрял одним колесом в яме на улице Кронштадтской, 13. Транспорт окутало паром, и вокруг него разлилась вода.
Водитель высадил пассажиров. Информации о пострадавших нет.
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