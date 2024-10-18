В Петербурге автобус с пассажирами провалился в яму с кипятком

12:22, 18 октября 2024, ПАИ

Автобус с пассажирами провалился под землю в яму с кипятком недалеко от станции метро «Автово» в Санкт-Петербурге, пишет «Фонтанка».

Автобус застрял одним колесом в яме на улице Кронштадтской, 13. Транспорт окутало паром, и вокруг него разлилась вода.

Водитель высадил пассажиров. Информации о пострадавших нет.