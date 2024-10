Россияне назвали самые узнаваемые песни из кино

13:48, 18 октября 2024, ПАИ

29% россиян считают самой узнаваемой композицией из зарубежного кинематографа песню My Heart Will Go On в исполнении Селин Дион из «Титаника». Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра Okko.

23% россиян назвали самой узнаваемой песней из отечественного кино «Я спросил у ясеня» Микаэла Таривердиева из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».

Помимо этого, опрошенные россияне отметили, что музыкальное сопровождение усиливает эмоции от фильма. У 50% респондентов яркие эмоции вызывают ностальгические композиции, у 26% – лирические композиции, у 25% – эпическая музыка.