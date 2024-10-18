До -4 градусов опустится температура в Псковской области ночью 19 октября
Переменная облачность без осадков ожидается на территории Псковской области 19 октября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер южных направлений ночью слабый, днём – от четырёх до девяти метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от -4 до +1 градуса, местами до +5 градусов, днём синоптики прогнозируют от +9 до +14 градусов. Атмосферное давление будет высоким.
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