До -4 градусов опустится температура в Псковской области ночью 19 октября

14:47, 18 октября 2024, ПАИ

Переменная облачность без осадков ожидается на территории Псковской области 19 октября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер южных направлений ночью слабый, днём – от четырёх до девяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от -4 до +1 градуса, местами до +5 градусов, днём синоптики прогнозируют от +9 до +14 градусов. Атмосферное давление будет высоким.