Более 3,5 млн рублей лишились жители Псковской области из-за телефонных мошенников

14:35, 18 октября 2024, ПАИ

Более трёх с половиной миллионов рублей лишились несколько жителей Пскова и Великих Лук после общения с телефонными мошенниками, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, звонившие представлялись сотрудниками брокерских организаций. Под предлогом предоставления собеседникам дополнительного заработка за счёт инвестиций на интернет-платформах злоумышленники украли принадлежавшие гражданам сбережения.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.