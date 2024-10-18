Более 3,5 млн рублей лишились жители Псковской области из-за телефонных мошенников
Более трёх с половиной миллионов рублей лишились несколько жителей Пскова и Великих Лук после общения с телефонными мошенниками, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.
По версии следствия, звонившие представлялись сотрудниками брокерских организаций. Под предлогом предоставления собеседникам дополнительного заработка за счёт инвестиций на интернет-платформах злоумышленники украли принадлежавшие гражданам сбережения.
Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.
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