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Экономика

Россиянам объяснили, как получить максимальную выгоду от накопительных счетов

Максимальную выгоду можно извлечь из накопительных счетов, если открывать их в разных банках. Такую рекомендацию дал доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, пишет «Российская газета».

Банки предлагают начислять проценты на ежедневный или на минимальный остаток. Это значит, что в первом случае деньги можно вносить или снимать со счета в любой день месяца. А при начислении процентов учтут реальный период нахождения этих денег на накопительном счете. Во втором – проценты начислят не на всю сумму, а на ту, что была наименьшей на счете в течение месяца.

Многие банки предлагают высокие «приветственные ставки» по накопительным счетам. В связи с этим эксперт советует после окончания срока действия «приветственной ставки» в одном банке переводить деньги в другой. Это позволит зафиксировать высокий процент.

У россиян есть возможность переводить деньги между своими счетами в разных банках через систему быстрых платежей. Лимит составляет 30 млн рублей без комиссии.

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