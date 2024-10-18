15 участников преступной группировки будут судить за махинации с маткапиталом в Псковской области

16:46, 18 октября 2024, ПАИ

15 участников организованной группы будут судить за мошенничество с материнским капиталом в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что организованная группа в составе пяти человек с 2018 по 2021 год нашла десять матерей с правом на получение дополнительных мер государственной поддержки семей. Эти женщины не собирались улучшать жилищные условия своих семей и планировали воспользоваться государственной поддержкой в нарушение правил направления средств материнского (семейного) капитала.

Женщины вступили со злоумышленницами в преступный сговор и предоставили в отделение Пенсионного фонда России по Псковской области ложные данные о направлении средств маткапитала. Псковички якобы планировали потратить средства маткапитала на погашение долгов по договорам займов на строительство домов.

Злоумышленники ввели работников регионального отделения Пенсионного фонда в заблуждение, и те приняли решение об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами маткапитала. После этого было перечислено более пяти миллионов на счета, указанные организованной группой. Злоумышленники похитили эти средства и не направили их на улучшение жилищных условий семей.

В итоге отделению Пенсионного фонда России по Псковской области был причинён ущерб на сумму более пяти миллионов рублей.

Теперь 15 жителей региона обвиняются в совершении преступления по части 4 статьи 159.2 и части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат). Санкция части 4 статьи 159.2 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.