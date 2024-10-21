Здоровье, естественность и нотка шика: зачем псковские девушки бегут к косметологу

16:33, 21 октября 2024, ПАИ

Косметология в России уверенно движется вперёд, постоянно внедряя инновации и сочетая научные открытия с искусством эстетики и медицинскими технологиями. Сегодня эта отрасль предлагает поистине безграничные возможности – от инъекций гиалуроновой кислоты и ботокса до передовых лазерных процедур и аппаратных методик. Каждая девушка может найти решение для поддержания молодости и красоты независимо от возраста и типа кожи. О том, как сохранить здоровье кожи, замедлить процессы старения и обрести уверенность в себе, рассказали ПАИ псковские специалисты в области косметологии.

К себе нежно

Сегодня всё больше псковских красавиц стремятся сохранить и подчеркнуть свою естественную красоту. Вместо агрессивных вмешательств и радикальных изменений девушки выбирают процедуры, которые акцентируют внимание на естественных чертах, поддерживают здоровье кожи и замедляют процессы старения без излишней коррекции. Этот подход к красоте отражает новое отношение к себе – бережное, уважительное и гармоничное.

«Трендом является здоровье, натуральность и экологичный подход к уходу за собой», – считает директор клиники аппаратной косметологии Laser Love Екатерина Алексеева. По её мнению, этот тренд был актуален и ранее и его эпоха пройдёт ещё не скоро. «Всё шире раскрывается понятие натуральности: это не только полезные компоненты в косметике, но и умеренность при проведении омолаживающих процедур. Естественная красота, пусть и созданная с помощью специалистов, ценится всё больше!» – подчеркнула Екатерина Алексеева.

Схожего мнения придерживаются и другие эксперты. «Эстетическая косметология – это система, образ жизни. Это как гомеопатия – маленькие дозы с определённой периодичностью: и чем раньше, тем лучше. В противном случае большие вмешательства в солидном возрасте только подчеркнут недостатки», – считает руководитель медицинского центра эстетики лица и тела «М'Элит» Наталья Дмитриева.

Здоровая и ухоженная кожа, акцент на естественных чертах лица и минимум макияжа – вот что поможет подчеркнуть натуральную красоту каждой девушки.

У природы нет плохой погоды, а вот у красоты есть

Лето – пора отдыха и отпусков не только для тела и разума, но и для кожи. Красота, как и природа, требует внимания и ухода в любое время года. Но если погодные условия меняются естественным образом, то наша кожа не всегда готова к таким переменам. У природы действительно нет плохой погоды, а вот у красоты свои правила игры.

О том, почему не все косметологические процедуры можно делать летом, поведала косметолог-эстетист салона SPAroom Анна Лосева.

«Да, некоторые процедуры действительно имеют сезонность. Например, в процессе реабилитации после таких процедур, как химический пилинг и лазерная шлифовка, нежелательно длительное пребывание на солнце, которое может спровоцировать повышенную потливость и перегрев кожи. Из-за того, что весной и летом солнечная активность повышается, а длительность светового дня увеличивается, реабилитационный период после травмирующих процедур на коже становится некомфортным и может привести к таким побочным эффектам после процедуры, как стойкая пигментация и снижение результативности процедуры», – объяснила специалист.

О причинах рассказала и директор Laser Love. «Многие девушки предпочитают проводить больше времени на открытом воздухе, наслаждаясь солнечными днями и отпуском», – отметила Екатерина Алексеева. Жара, по её мнению, также является серьёзным условием, чтобы не проводить некоторые манипуляции с кожей. «Активное солнце и повышенная температура могут ограничивать использование таких процедур, как химические пилинги или лазерные манипуляции, так как их проведение провоцирует чувствительность кожи», – уточнила специалист.

«Для серьёзных процедур есть прекрасная осень», – считает руководитель «М'Элит». Наталья Дмитриева подчеркнула, что осенний период – отличное время, чтобы подготовить кожу к изменяющимся погодным условиям. Однако есть ряд процедур, которые помогут чувствовать себя увереннее и в летний период. «Это процедуры, направленные на борьбу с мимическими морщинами, на избавление от нежелательных волос и повышенной потливости», – рассказала она.

Позвольте себе полное спокойствие и расслабление, чтобы вернуться к косметологии свежими и обновлёнными после летнего перерыва.

Пришло время сбрасывать листья и обновлять кожу

Осень – это не только про тёплый свитер и горячий тыквенно-пряный латте в тоскливую погоду. Пока природа сбрасывает старую листву, почему бы не обновить и себя с помощью косметологических процедур?

Директор Laser Love рассказала, за какими процедурами в осенний период обращаются девушки. «Для обновления кожи и удаления нежелательных мёртвых клеток, что особенно актуально после лета, девушки начинают записываться на глубокий пилинг. А чтобы восстановить уровень влаги и эластичность кожи, подойдут увлажняющие процедуры. Например, инъекции гиалуроновой кислоты. Осенью также увеличивается спрос на лазерные процедуры для удаления нежелательных волос на теле. Для улучшения микроциркуляции и обеспечения лифтинг-эффекта помогут такие аппаратные процедуры, как радиоволновой лифтинг и массажи», – отметила она.

Спрос на процедуры в период похолодания Екатерина Алексеева связывает с тем, что у пациентов появляется больше времени для заботы о себе и они стремятся восстановить и улучшить состояние кожи.

Осенью можно делать все уходовые, инъекционные и аппаратные процедуры и, конечно же, не стоит забывать об увлажнении кожи, уточнила руководитель «М'Элит» Наталья Дмитриева.

Кстати, погода на улицах Пскова как раз подходящая для того, чтобы позаботиться о своей коже. Так может, это повод попробовать что-то новое и посетить косметолога?

Ни дня без косметолога

Псковички не ограничивают себя в проведении косметологических процедур только в осенне-зимний период, ведь есть методы, которые приносят коже пользу круглый год.

«У эстетической косметологии нет сезона, уход за лицом и телом необходим каждому современному человеку», – отметила руководитель «М'Элит». «Нет ничего лучше здорового питания, отсутствия вредных привычек и полноценного сна. А эстетическая косметология вам в помощь для экономии времени на такие ненужные манипуляции, как избавление от нежелательных волос, проведение малоэффективных домашних процедур или самолечение проблем кожи», – уточнила эксперт.

О популярных среди псковичек процедурах рассказала директор Laser Love. «Это инъекции витаминов и межсезонные пилинги, которые используются для поддержания молодости и свежести лица. Также уходовые процедуры, такие как массаж лица и оздоровительный массаж тела. Эти процедуры пользуются стабильным спросом независимо от времени года», – отметила специалист.

косметолог-эстетист салона SPAroom Анна Лосева пополнила список популярных услуг. «Массаж и чистка лица, маски, поверхностные пилинги, некоторые виды мезотерапии и биоревитализация. «А вообще, я считаю, что популярность услуги зависит от способности специалиста их грамотно продавать», – добавила она.

Красотки Пскова не прочь расслабиться после тяжёлого рабочего дня в массажном кресле специалиста и обновить кожу с помощью лёгкого пилинг-очищения.

У страха глаза велики

В любой области медицины есть риски, и косметология не исключение. Страх перед возможными осложнениями или неудачами часто останавливает людей от принятия решения о проведении косметологических процедур. Но косметология не состоит на сто процентов из одних рисков.

И как в таком случае подписаться на косметологическую авантюру и перестать бояться процедур?

«Важно выбирать клинику с хорошей репутацией и квалифицированными специалистами. Мы всегда проводим предварительные консультации, где подробно объясняем пациентам все этапы процедур, возможные риски и противопоказания», – поделилась директор Laser Love. Всем, кто боится, она советует провести предварительное исследование и не стесняться задавать вопросы. «Краткое осознание и понимание, что ожидается от процедуры, значительно снижает страх и помогает принимать обоснованные решения», – добавила Екатерина Алексеева.

О подробном приёме пациента на предварительном этапе проведения процедур рассказала руководитель «М'Элит» Наталья Дмитриева: «Мы ориентируемся на конкретного человека и проблему, с которой он пришёл. Врач собирает подробный анамнез, анализирует состояние, образ жизни, а при необходимости назначает дополнительные исследования, и только потом назначает процедуру. Также пациент может получить подробный план проведения последующих процедур».

Кажется, косметология – это не так уж и страшно! Особенно когда рядом грамотные специалисты.

И в богатстве, и в бедности: долой денежные стереотипы

Бытует мнение, что косметология только для состоятельных дам. Но опрошенные ПАИ профессионалы в области красоты развеяли этот миф.

«Последние годы поход к косметологу уже не является элементом роскоши. Мой кабинет посещают клиенты абсолютно разного уровня дохода», – отметила Анна Лосева. Эксперт подчеркнула, что регулярность посещения и соблюдение рекомендаций косметолога иногда дают более выраженный эффект, чем редкое посещение дорогостоящих процедур.

Популярное мнение о том, что косметология только для богатых людей, Екатерина Алексеева называет распространённым заблуждением. «В нашей клинике есть много доступных процедур, которые приносят отличные результаты, такие как пилинги, мезотерапия, очищение кожи лица или массажи», – заметила директор Laser Love.

Здоровая и ухоженная кожа не имеет цены, и вложения в свой внешний вид являются инвестицией в себя и своё здоровье!