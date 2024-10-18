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Экономика

Псковская делегация участвует в международном форуме InRussia

Псковская делегация во главе с председателем регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андреем Михеевым участвует в международном форуме-выставке InRussia. Мероприятие проходит в Минеральных Водах, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Участники обсуждают вопросы развития промышленной инфраструктуры, а также обмениваются практическим опытом развития инвестиционных площадок и налаживания контактов с зарубежными инвесторами. Псковичи приняли участие в главной пленарной сессии «Многообразие возможностей российских регионов».

По словам организаторов, самыми востребованными оказались мероприятия по подготовке кадров рабочих специальностей. Также особое внимание было уделено теме промышленного туризма.

Кроме того, в рамках форума работает выставка промышленной инфраструктуры регионов. Продукция завода «Титан-Полимер» представлена как пример предприятия, которое успешно выпускает продукцию на площадке особой экономической зоны.

Андрей Михеев также рассказал, что отдельной темой форума стало обсуждение результатов реализации цикла президентских национальных проектов. Так, в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Великих Луках были созданы два технопарка.

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