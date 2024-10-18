Михаил Ведерников проконтролировал ход строительства экотехнопарка

20:04, 18 октября 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал ход строительства экотехнопарка, который возводится в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО». Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

«Работа идёт динамично, многие процессы запараллелены. На объекте трудится более сотни специалистов, задействовано 22 единицы техники. В некоторых корпусах завершено устройство фундаментов. В административно-бытовом корпусе, в корпусах сортировки, весового контроля с диспетчерской, КПП монтируется металлокаркас», – говорится в сообщении.

Большая часть оборудования закуплена. На площадку корпуса сортировки уже завозятся отдельные элементы, идёт подготовка к монтажу.

«Подрядчик пообещал обеспечить строительную готовность к концу года, после чего специалисты приступят к пусконаладке», – подчеркнул глава региона.