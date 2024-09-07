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Общество

Ещё одна жительница Псковской области выращивает гигантские тыквы

Жительница Плюсского района Ирина Изотова-Яковлева выращивает гигантскую тыкву. Она принимает участие в конкурсе «ТыквыБатл – АгроРекорд», сообщает телеканал «Первый Псковский».

Гигантскую тыкву, которая на данный момент весит 300 килограммов, назвали Афродита. Для выращивания таких плодов нужны специальные семена. Плод появляется уже на следующий день после опыления и каждые сутки прибавляет по 10 килограммов.

Здесь и далее: скриншоты выпуска «Первого Псковского»

Обязательное условие конкурса – никакой химии. «Хочется показать, что всё можно без химии. И такое будет нестрашно дать покушать детям, например моей маленькой внучке. Потом из тыквы можно будет варенье сделать или компот», – поделилась Ирина Изотова-Яковлева.

Гигантскими размерами обладает не только тыква, но и плеть, на которой она растёт: её длина от корня до точки роста около 20 метров.

При этом на огороде Ирины есть и другие участницы конкурса, однако их результаты менее выдающийся. Например, тут есть тыква Стихия, которая весит около 90 килограммов.

Тыква Стихия, которая весит около 90 килограммов

Останавливаться на достигнутом жительница Плюсского района не собирается. В следующем году, помимо гигантских тыкв, она планирует заняться выращиванием огромных кабачков, чтобы снова принять участие в конкурсе.

Ранее сообщалось, что гигантскую тыкву выращивает семья Катковых из Бежаницкого района.

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