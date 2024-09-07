Ещё одна жительница Псковской области выращивает гигантские тыквы

11:27, 07 сентября 2024, ПАИ

Жительница Плюсского района Ирина Изотова-Яковлева выращивает гигантскую тыкву. Она принимает участие в конкурсе «ТыквыБатл – АгроРекорд», сообщает телеканал «Первый Псковский».

Гигантскую тыкву, которая на данный момент весит 300 килограммов, назвали Афродита. Для выращивания таких плодов нужны специальные семена. Плод появляется уже на следующий день после опыления и каждые сутки прибавляет по 10 килограммов.

Обязательное условие конкурса – никакой химии. «Хочется показать, что всё можно без химии. И такое будет нестрашно дать покушать детям, например моей маленькой внучке. Потом из тыквы можно будет варенье сделать или компот», – поделилась Ирина Изотова-Яковлева.

Гигантскими размерами обладает не только тыква, но и плеть, на которой она растёт: её длина от корня до точки роста около 20 метров.

При этом на огороде Ирины есть и другие участницы конкурса, однако их результаты менее выдающийся. Например, тут есть тыква Стихия, которая весит около 90 килограммов.

Останавливаться на достигнутом жительница Плюсского района не собирается. В следующем году, помимо гигантских тыкв, она планирует заняться выращиванием огромных кабачков, чтобы снова принять участие в конкурсе.

Ранее сообщалось, что гигантскую тыкву выращивает семья Катковых из Бежаницкого района.