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Общество

400-килограммовый Пухляш из Куньинского района участвует в конкурсе гигантских тыкв

Еще одна гигантская тыква из Псковской области участвует во всероссийском конкурсе, пишет газета «Пламя».

400-килограммовый Пухляш из Куньинского района участвует в конкурсе гигантских тыкв. Фото Людмилы Харченко

Гигантскую тыкву вырастила жительница Куньинского района Людмила Харченко.

На момент последнего взвешивания плод, который она назвала Пухляшом, перешагнул отметку в 400 килограммов.

Тыква также участвует во всероссийском конкурсе «ТыквыБатл – АгроРекорд 2024». 13 октября будет определён победитель конкурса.

«Идём на финальное взвешивание. У нас получилось, получится и у вас. Тыква – моя любовь навсегда», – отметила Людмила Харченко.

Напомним, что во всероссийском конкурсе также участвует тыква «Романтика» из Бежаницкого района, которую вырастила семья Катковых.

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