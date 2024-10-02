400-килограммовый Пухляш из Куньинского района участвует в конкурсе гигантских тыкв

07:38, 02 октября 2024, ПАИ

Еще одна гигантская тыква из Псковской области участвует во всероссийском конкурсе, пишет газета «Пламя».

Гигантскую тыкву вырастила жительница Куньинского района Людмила Харченко.

На момент последнего взвешивания плод, который она назвала Пухляшом, перешагнул отметку в 400 килограммов.

Тыква также участвует во всероссийском конкурсе «ТыквыБатл – АгроРекорд 2024». 13 октября будет определён победитель конкурса.

«Идём на финальное взвешивание. У нас получилось, получится и у вас. Тыква – моя любовь навсегда», – отметила Людмила Харченко.

Напомним, что во всероссийском конкурсе также участвует тыква «Романтика» из Бежаницкого района, которую вырастила семья Катковых.