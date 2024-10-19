Фольклорные выходные в Церковище объединили почитателей народной музыки
Фольклорные выходные в Церковище объединили почитателей народной музыки. Об этом сообщает газета «Новая жизнь».
В мероприятии принимают участие фольклорные коллективы Псковщины, среди которых «А ну-ка, бабушки» из деревни Церковище, фольклорный ансамбль детской музыкальной школы «Ларец», детский фольклорный коллектив «Заряница» из Великих Лук, псковская «Уграда», усвятские «Журавушки» и многие другие хранители аутентичной русской песни и танца.
«Фольклорные выходные» проходят при поддержке Псковского областного центра народного творчества, администрации Усвятского района, Церковищенской сельской волости и творческих коллективов в Церковище.
Ранее сообщалось, что яблоневый сад заложили в деревне Усвятского района в память о песеннице Ольге Сергеевой.
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