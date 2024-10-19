Фольклорные выходные в Церковище объединили почитателей народной музыки

17:25, 19 октября 2024, ПАИ

Фольклорные выходные в Церковище объединили почитателей народной музыки. Об этом сообщает газета «Новая жизнь».

В мероприятии принимают участие фольклорные коллективы Псковщины, среди которых «А ну-ка, бабушки» из деревни Церковище, фольклорный ансамбль детской музыкальной школы «Ларец», детский фольклорный коллектив «Заряница» из Великих Лук, псковская «Уграда», усвятские «Журавушки» и многие другие хранители аутентичной русской песни и танца.

«Фольклорные выходные» проходят при поддержке Псковского областного центра народного творчества, администрации Усвятского района, Церковищенской сельской волости и творческих коллективов в Церковище.

Ранее сообщалось, что яблоневый сад заложили в деревне Усвятского района в память о песеннице Ольге Сергеевой.