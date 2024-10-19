На федеральной трассе в Подмосковье из-за столкновения машин произошел пожар
Грузовик, «Газель» и легковушка столкнулись и загорелись на 55-м километре трассы М-7 в Московской области, никто не пострадал. На данный момент пожар ликвидирован, сообщает МЧС России.
«Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в Подмосковье. По уточненной информации, загорелись три авто: фура, газель и легковушка. Движение осуществляется по одной полосе», – отметили в ведомстве.
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