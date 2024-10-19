На федеральной трассе в Подмосковье из-за столкновения машин произошел пожар

18:34, 19 октября 2024, ПАИ

Грузовик, «Газель» и легковушка столкнулись и загорелись на 55-м километре трассы М-7 в Московской области, никто не пострадал. На данный момент пожар ликвидирован, сообщает МЧС России.

«Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в Подмосковье. По уточненной информации, загорелись три авто: фура, газель и легковушка. Движение осуществляется по одной полосе», – отметили в ведомстве.

