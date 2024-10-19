Сезон работы мультимедийного фонтана в Пскове завершается

21:41, 19 октября 2024, ПАИ

В эти минуты в сквере на Четырёх углах в Пскове проходит предпоследнее в этом сезоне светомузыкальное шоу на мультимедийном фонтане, передаёт корреспондент ПАИ. Посмотреть на него пришли сотни жителей и гостей города.

Шоу началось в 21:00 и продлится до 21:45, затем будут лазерные лучи и видеоролик. Воскресенье, 20 октября, – последний день работы фонтана. На зиму он будет законсервирован.

Напомним, появление фонтана инициировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, а Сбер поддержал и профинансировал строительство в Пскове инновационной мультимедийной конструкции. Открытие фонтана состоялось 27 июля 2024 года и было приурочено к 80-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и к 1121-летию со дня первого упоминания Пскова в летописях.