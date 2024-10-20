Глава семейства, воспитатель, спортивный и влиятельный: псковские мужчины рассказали об отцовстве

10:42, 20 октября 2024, ПАИ

В России День отца традиционно отмечают в каждое третье воскресенье октября. В связи с праздником мужчины из Пскова рассказали корреспондентам «Первого Псковского», что для них значит отцовство.

Так, Александр Радомский стал отцом в 24 года. Он решил, что не будет плыть по течению родительской рутины, а станет делать всё, чтобы его дети выросли достойными людьми. «Я и читал кое-что, и сам что-то выдумывал, то есть относился к отцовству как к полю, где можно проявить себя, идеи, философию и психологию. И это работает», – делится он.

Мужчина воспитывает трёх детей и двух племянников, которых пришлось забрать два года назад. «Как этого не сделать? Это родное, которое надо беречь и сохранять», – добавил он.

Спустя года у Александра Радомского сложилась большая семья, в которой воспитываются дети от 10 до 16 лет. Дети занимаются в патриотической секции и уверены, что папа сочетает в себе самые лучшие качества. «Он помогает каждому развиться, достичь своей цели, помогает их ставить. С ним можно поговорить на любую тему, попросить, чтобы он объяснил математику, физику, как работать с бензопилой», – делится один из его сыновей Александр.

Семья Антоновых вместе ведёт дела по дому, ездит на рыбалку и чинит технику. 14 лет назад глава семейства Игорь Антонов разошёлся с супругой, а рождённый в браке годовалый Егор остался с ним. Мужчина с 18 лет работал в силовых структурах, не раз бывал в горячих точках, но перед малышом немного растерялся. «Я не знал ещё, что делать, бабушка помогала. Сложнее всего, наверное, первый период, когда ребёнок рос, его болезни. Потом, когда сын подрос, стало легче», – рассказывает он.

Чтобы вырастить настоящего мужчину, надо делать уклон в сторону дисциплины и спорта, делится Игорь Антонов.

Пскович Александр Кузьмин, основавший первую в регионе школу бега, ежедневно тренирует множество спортсменов, в том числе своего сына Марка. Ему всего семь лет, но на его счету уже ежегодные забеги, тренировки по пять дней в неделю и разные спортивные секции – и всё это плечом к плечу с папой. «Он меня постоянно поддерживает, говорит, что надо делать», – рассказывает Марк о своём отце.

Любовь к спорту для семьи Кузьминых – это не просто тренировка, а приятный совместный досуг. «Тренировка – это время, когда мой старший сын и я можем обсудить какие-то вещи, о которых не должны знать девочки», – говорит Александр Кузьмин.

Мужчина считает себя добрым папой и старается прислушиваться к желаниям сына, а тяжёлый спортивный труд превращает в игру.

Глава большого семейства, воспитатель единственного чада, спортивный, одинокий или влиятельный – каким бы ни был мужчина, отцовство для него – это всегда что-то особенное.