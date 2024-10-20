Команда из Себежа стала серебряным призёром турнира по волейболу
Команда из Себежа стала серебряным призёром турнира по волейболу среди девушек старшего возраста, пишет газета «Призыв».
Открытый турнир по волейболу среди девушек 2009-2010 годов рождения, посвящённый Году семьи и Дню учителя, прошёл в посёлке Сосновый Бор Себежского района. За призовые места боролись пять команд – «Бригантина» из Пскова, «Титан» из Великих Лук, детско-юношеская спортивная школа из Невеля, воспитанники центра дополнительного образования из Пустошки, а также спортсмены из Идрицы и Себежа, представившие Себежскую детско-юношескую спортивную школу.
Первое место заняла команда из Великих Лук, второе – команда Себежского района, третье – команда из Пустошки, четвёртное – команда из Пскова, пятое – команда из Невеля.
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