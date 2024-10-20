Команда из Себежа стала серебряным призёром турнира по волейболу

13:53, 20 октября 2024, ПАИ

Команда из Себежа стала серебряным призёром турнира по волейболу среди девушек старшего возраста, пишет газета «Призыв».

Открытый турнир по волейболу среди девушек 2009-2010 годов рождения, посвящённый Году семьи и Дню учителя, прошёл в посёлке Сосновый Бор Себежского района. За призовые места боролись пять команд – «Бригантина» из Пскова, «Титан» из Великих Лук, детско-юношеская спортивная школа из Невеля, воспитанники центра дополнительного образования из Пустошки, а также спортсмены из Идрицы и Себежа, представившие Себежскую детско-юношескую спортивную школу.

Первое место заняла команда из Великих Лук, второе – команда Себежского района, третье – команда из Пустошки, четвёртное – команда из Пскова, пятое – команда из Невеля.