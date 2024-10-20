Пожарные ликвидировали возгорание в ремонтном помещении в Невеле
Пожарные ликвидировали возгорание в ремонтном производственном помещении в Невеле, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ»
Пожар случился на улице Красноармейской. По предварительным данным, загорелся горюче-смазочный материал.
Предположительная причина возгорания – искра от болгарки. Пострадавших нет.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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