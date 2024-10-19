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Общество

Прокуратура Псковской области организовала проверку по факту ненадлежащего ремонта крыши дома в Псковском районе

Прокуратура Псковской области организовала проверку по информации телеканала «Первый Псковский» о ненадлежащем капитальном ремонте крыши у дома № 10 на улице Центральной в деревне Крипецкое-1 Псковского района. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Скриншот сюжета «Первого Псковского»

Жители деревни Крипецкое-1 Псковского района страдают от недобросовестного ремонта двухэтажного многоквартирного дома с печным отоплением. В мае этого года Фонд капитального ремонта Псковской области отремонтировал крышу дома, но спустя полгода после ремонта жители стали жаловаться на появившиеся трещины в стенах, забитые дымоходы и большое количество мусора во дворе.

Из-за простаивания ремонтных работ крышу дома временно покрыли плёнкой, поэтому вода попала внутрь и по стенам в подъезде пошли трещины.

По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

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