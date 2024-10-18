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Происшествия

Лобовое столкновение автомобилей произошло в Пушкиногорском районе

Лобовое столкновение двух автомобилей BMW X5 и Ford произошло у деревни Бугрово Пушкиногорского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Участникам ДТП помощь оказывается на месте, решается вопрос об их госпитализации.

  • Лобовое столкновение автомобилей произошло в Пушкиногорском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Лобовое столкновение автомобилей произошло в Пушкиногорском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Лобовое столкновение автомобилей произошло в Пушкиногорском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Лобовое столкновение автомобилей произошло в Пушкиногорском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Лобовое столкновение автомобилей произошло в Пушкиногорском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Лобовое столкновение автомобилей произошло в Пушкиногорском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Лобовое столкновение автомобилей произошло в Пушкиногорском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Лобовое столкновение автомобилей произошло в Пушкиногорском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Лобовое столкновение автомобилей произошло в Пушкиногорском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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