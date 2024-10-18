Лобовое столкновение автомобилей произошло в Пушкиногорском районе
Лобовое столкновение двух автомобилей BMW X5 и Ford произошло у деревни Бугрово Пушкиногорского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Участникам ДТП помощь оказывается на месте, решается вопрос об их госпитализации.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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