Лобовое столкновение автомобилей произошло в Пушкиногорском районе

16:52, 18 октября 2024, ПАИ

Лобовое столкновение двух автомобилей BMW X5 и Ford произошло у деревни Бугрово Пушкиногорского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Участникам ДТП помощь оказывается на месте, решается вопрос об их госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.