Два человека спасены из горящей квартиры в Пскове
Возгорание произошло в двухкомнатной квартире многоквартирного жилого дома на улице Мичуринской в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Из очага пожара эвакуированы два человека, один из них передан бригаде скорой помощи. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём при курении. В результате пожара в одной из комнат был повреждён матрас.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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