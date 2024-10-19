Два человека спасены из горящей квартиры в Пскове

18:04, 19 октября 2024, ПАИ

Возгорание произошло в двухкомнатной квартире многоквартирного жилого дома на улице Мичуринской в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Из очага пожара эвакуированы два человека, один из них передан бригаде скорой помощи. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём при курении. В результате пожара в одной из комнат был повреждён матрас.

Обстоятельства произошедшего выясняются.