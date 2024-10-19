Пиво на дорогу: фура с пенным столкнулась с грузовиком в Псковской области
Фура, перевозящая пиво, столкнулась с другим грузовиком в Невельском районе Псковской области вечером в субботу, 19 октября, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Псковская сводка. ПАИ
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Фото: Псковская сводка. ПАИ
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Фото: Псковская сводка. ПАИ
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Фото: Псковская сводка. ПАИ
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Фото: Псковская сводка. ПАИ
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Фото: Псковская сводка. ПАИ
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Фото: Псковская сводка. ПАИ
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Фото: Псковская сводка. ПАИ
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Фото: Псковская сводка. ПАИ
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Фото: Псковская сводка. ПАИ
ДТП произошло в Невельском районе у деревне Дубищи. Столкнулись фура Scania, перевозящая пиво, и грузовик JAC. В результате столкновения Scania вылетела в кювет. Пострадал водитель фуры, решается вопрос о его госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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