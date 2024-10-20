Псковские криминалисты рассказали школьникам о своей профессии

17:42, 20 октября 2024, ПАИ

Офицеры СУ СК РФ по Псковской области рассказали учащимся псковского гуманитарного лицея о своей профессии, сообщили ПАИ в ведомстве.

Встреча была приурочена к празднованию 70-летия со дня образования криминалистической службы. Криминалисты рассказали о направлениях службы, привели некоторые примеры успешного раскрытия и расследования уголовных дел.

Ребята познакомились с современной криминалистической техникой, используемой в повседневной следственной деятельности, а также смогли самостоятельно поработать с ней. Помимо этого, учащиеся сняли отпечатки пальцев друг у друга и с различных объектов при помощи дактопорошка. Ребята потренировались в навыках стрельбы на электронном стрелковом тренажёре и в поиске металлических предметов при помощи металлоискателей.