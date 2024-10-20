В псковском архиве вспомнили историю создания Дома пионеров и школьников в Великих Луках

18:11, 20 октября 2024, ПАИ

В телеграм-канале Государственного архива Псковской области вспомнили историю создания Дома пионеров и школьников в Великих Луках.

В октябре этого года исполнилось 75 лет со дня создания этого учреждения. Дом пионеров открылся 18 октября 1949 году решением Великолукского областного исполнительного комитета.

В Доме пионеров и школьников работали кружки, проводились мероприятия для молодёжи, на его площадке проходили смотры и конкурсы, делились опытом с педагогами и методистами школ.

Решением бюро Великолукского городского комитета ВЛКСМ 19 февраля 1952 года Великолукскому городскому Дому пионеров было присвоено имя Героя СССР Александра Матросова.

Особой популярностью у мальчишек города пользовались технические кружки. Здесь учились создавать модели самолётов и судов, проводили соревнования и выставки юных техников, знакомили с достижениями науки и техники. Были и кружки натуралистов. В архивных фондах Дома пионеров хранится серия снимков, рассказывающих о работе юных натуралистов в 1960–1963 годах.